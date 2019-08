Bombeiro e civil feridos no combate às chamas no Monte da Caparica

Um incêndio em mato no Monte da Caparica, concelho de Almada, está na tarde deste sábado a ‘atirar’ fumo para o IC20, a via rápida que liga à Costa de Caparica, levando os condutores a abrandar a marcha. Um bombeiro e um civil ficaram feridos no combate às chamas.

Fonte do Comando Distrital de Operações e Socorro de Setúbal disse ao CM que o fogo ainda está ativo mas não se deverá aproximar do IC20 nem levar ao corte do trânsito.

As chamas estão a ser combatidas por 35 operacionais, apoiados por oito viaturas e um meio aéreo.