Bloco recupera e empata com o Chega nas intenções de voto

A luta pelo terceiro lugar no barómetro da Intercampus não podia estar mais acesa. Depois de ter sido ultrapassado pela primeira vez pelo Chega no mês passado na sequência das quebras registadas após o desentendimento com o PS sobre o Orçamento do Estado para 2021, o Bloco de Esquerda regista em janeiro uma forte recuperação, passando de 7,3% para 9,1%.

