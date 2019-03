O Conselho de Disciplina (CD) decidiu multar o Benfica em 22.950 euros, por ter criticado, através da rede social Twitter, a nomeação e a atuação do árbitro Manuel Oliveira, no encontro que colocou frente-a-frente o Vitória de Setúbal e o FC Porto."Porque se foi nomear um árbitro que recebe convites para o camarote dos dragões? Para que se assista ao regresso em força do Filipe Vale-Tudo. Para que faltas que todos veem só o árbitro não veja", foi escrito num primeiro tweet na conta SL Benfica Press, após o triunfo portista, no reduto dos sadinos, por 2-0.Pouco depois, na conta benfiquista dirigida para a imprensa, as águias voltaram ao ataque, dirigindo palavras fortes ao juiz portuense: "Para que golos limpos sejam anulados. Porque a Liga Blue Velvet, para perdurar, perdeu a vergonha e esta noite assistimos a uma farsa com alto patrocínio", apontaram os responsáveis benfiquistas que, na altura, obtiveram rapidamente uma resposta de Francisco J. Marques, diretor de comunicação portista: "Se isto fosse dito por gente séria, podia ter algum significado, mas isto vem da Benfica SAD, a que está acusada de corrupção, a que está a ser investigada por pagar a adversários para perderem. Rezem, rezem muito, 200 euros, o tempo que quiserem".