Só este ano já foram apreendidas cerca de "28 toneladas" de cocaína.

As autoridades portuguesas apreenderam cerca de 28 toneladas de cocaína desde o início de 2026, mais três do que em todo o ano de 2025, revelou esta quarta-feira a Polícia Judiciária (PJ).



Autoridades já apreenderam mais cocaína em 2026 do que em todo o ano de 2025 Nuno André Ferreira

"Este ano, apesar de estarmos no início de agosto, já foi apreendida uma quantidade de cocaína superior ao total apreendido durante todo o ano de 2025", afirmou o diretor da Unidade Nacional de Combate ao Tráfico de Estupefacientes (UNCTE), numa conferência de imprensa, em Lisboa, a propósito da operação "Skydrop", que levou à apreensão, na terça-feira, de cinco toneladas desta droga num navio porta-contentores, no Porto de Sines.

João Oliveira precisou que, até ao momento, foram apreendidas "à volta de 28 toneladas" de cocaína "ao passo que no ano passado estava na grandeza das 25 toneladas".

Para o diretor da UNCTE, o aumento explica-se, por um lado, pela intensificação do tráfico internacional e "maior comercialização da cocaína" e, por outro, pela "melhor capacidade" das autoridades para combaterem o fenómeno, incluindo através da cooperação internacional.

João Oliveira ressalvou, contudo, que, "na maioria das vezes", Portugal não é o país de destino da droga, destinando-se antes ao mercado europeu, entre outros.

Os dados de apreensões incluem as quantidades apreendidas por todas as autoridades nacionais.