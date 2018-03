A Autoeuropa vai voltar a parar. A produção da fábrica portuguesa da Volkswagen vai estar congelada durante mais de uma semana.A paragem vai ter lugar entre os dias 24 de Março e 2 de Abril, com a produção a ser retomada no dia 3 de Abril, avançou fonte oficial da Autoeuropa esta sexta-feira, 16 de Março, ao Jornal de Negócios.Quais as causas para esta paragem? A Autoeuropa diz que houve um aumento da procura por motores a gasolina e que as fábricas da marca alemã que produzem estes motores não estão a conseguir dar resposta ao aumento da procura.