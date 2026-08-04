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Autocarro desgovernado embate contra hospital de Tomar. Há quatro feridos

CM 15:26
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Capa da Sábado Edição 28 de julho a 3 de agosto
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Edição de 28 de julho a 3 de agosto
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Três mulheres ficaram encarceradas, sendo que uma delas, ao que tudo indica, estará ferida com gravidade.

Quatro pessoas ficaram feridas, esta terça-feira, num despiste de um autocarro desgovernado que embateu contra o hospital de Tomar, junto à entrada principal para visitantes. 

Autocarro desgovernado embate contra Hospital de Tomar e provoca quatro feridos
Autocarro desgovernado embate contra Hospital de Tomar e provoca quatro feridos Direitos Reservados

Ao que o CM apurou, três mulheres ficaram encarceradas, sendo que uma delas, ao que tudo indica, estará ferida com gravidade. O condutor do autocarro está também entre os feridos. 

O alerta foi dado via 112 pelas 13h38.

Em atualização. 

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Autocarro desgovernado embate contra hospital de Tomar. Há quatro feridos