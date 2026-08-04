Autocarro desgovernado embate contra hospital de Tomar. Há quatro feridos

Ana Lúcia: quem é a mulher de Luís Neves, o homem que se casou com a PJ
Marco Alves
Três mulheres ficaram encarceradas, sendo que uma delas, ao que tudo indica, estará ferida com gravidade.
Quatro pessoas ficaram feridas, esta terça-feira, num despiste de um autocarro desgovernado que embateu contra o hospital de Tomar, junto à entrada principal para visitantes.
Ao que o CM apurou, três mulheres ficaram encarceradas, sendo que uma delas, ao que tudo indica, estará ferida com gravidade. O condutor do autocarro está também entre os feridos.
O alerta foi dado via 112 pelas 13h38.
Em atualização.