SAÚDE. IRREGULARIDADES E ACUSAÇÕES DE FAVORECIMENTO

Auditoria deteta pagamentos ilegais no INEM

Rita Rato Nunes
03 de março de 2026 às 23:00

Dirigentes eram pagos em duplicado para dar formação. Para contornar as ilegalidades, mudou-se para a formação externa, que também já está sob suspeita

Miguel Soares de Oliveira demitiu-se da direção do Departamento de Formação do INEM, no passado dia 12. Duas semanas depois, a 24, explicou o motivo aos deputados na Comissão Parlamentar de Inquérito ao INEM: encontrou ilegalidades no processo de adjudicação das formações, terá alertado o conselho diretivo e não viu consequências. Fonte do INEM acrescenta à SÁBADO que o médico terá sido pressionado para olhar para o lado e “assinar de cruz formações ilegais”.

