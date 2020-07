Animais morrem carbonizados em canil consumido pelas chamas em Santo Tirso

Vários animais morreram carbonizados este sábado à noite no canil 'Cantinho 4 Patas', quando este foi consumido pelas chamas na sequência do incêndio que deflagrou na serra da Agrela, em Santo Tirso.Segundo o que oapurou, a GNR não autorizou a entrada dos populares no espaço, uma vez que se trata de um canil privado.

"Está tudo ardido, estão a dizer que está tudo bem mas há animais mortos lá dentro", disse Carla Amaral durante um direto no Facebook a expor a situação.



A mulher continua: "Está aqui a GNR, dizem que estamos a invadir propriedade privada, não deixam ajudar (...) os animais não foram soltos".



Carla afirma durante a publicação que elementos do PAN também se encontravam no local, no entanto, ninguém teve autorização para entrar na propriedade.



As redes sociais encheram-se com imagens dos animais carbonizados e Carla acrescenta que estavam funcionárias dentro do abrigo, que não soltaram os animais, de forma a impedir este desfecho.