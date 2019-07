Para a agora ex-deputada, os documentos divulgados pela plataforma demonstram a existência de "bridge transfer [esquemas eventualmente fraudulentos] entre clubes e empresas offshore, incluindo algumas referidas no escândalo Panama Papers, para branqueamento de capitais. Ana Gomes defende aí que muitas das offshore são também usadas como meio para pagar salários a jogadores e evitar as tributações nos países onde estes exercem a sua atividade.Deste modo, a socialista pede que seja feito o que é necessário para "acabar com a contínua impunidade do crime organizado no mundo do futebol e com o respetivo impacto perverso na integridade governamental nos estados-membros da União Europeia".A missiva foi divulgada pela própria Ana Gomes numa publicação nas redes sociais. Foi enviada a várias instâncias europeias, incluíndo comissário, diretor do Europol e do Eurojust, e também ao ministro das Finanças português, Mário Centeno, e à ministra da Justiça, Francisca Van Dunem. De acordo com o Público, a antiga eurodeputada enviou a documentação igualmente à Procuradora-Geral da República, Lucília Gago, ao governador do Banco de Portugal, Carlos Costa, à presidente do conselho de administração da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários, Gabriela Figueiredo Dias, e ao diretor nacional da Polícia Judiciária, Luís Neves.