O Tribunal de Penafiel foi evacuado após receber uma chamada alertando para a existência de uma bomba no edifício.Segundo a Armanda Gonçalves, juiz Presidente da Comarca de Porto Este, citada pelo Correio da Manhã , o alerta ocorreu após uma chamada telefónica e prosseguiu os "procedimentos normais": a evacuação do edifício e alertas das autoridades.O caso está a ser tratado pela GNR, que se encontra no local.