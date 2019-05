Aluno agride professora e funcionária numa escola de Guimarães

12:32

Vítimas tiveram necessidade de assistência hospitalar, tendo sido transportadas para o Hospital de Guimarães. Jovem de 15 anos tem necessidades educativas especiais.

Segundo as fontes, as vítimas tiveram necessidade de assistência hospitalar, tendo sido transportadas ao Hospital de Guimarães.



O alerta foi dado pelas 10h37.



A agressão terá sido perpetrada durante uma aula, por um aluno do ensino especial.



O caso vai ser encaminhado para o Tribunal de Família e Menores.