O furacão "Lorenzo", atualmente de categoria 2, deverá enfraquecer e passar a categoria 1 a oeste da ilha das Flores. No entanto, mantém-se a previsão de que afetará todo o arquipélago dos Açores, revelou na noite de segunda-feira o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).





Os habitantes das ilhas preparam-se para a chegada do furacão, prendendo os barcos aos cais e reforçando as portas das lojas contra possíveis inundações. "Já estamos habituados a situações destas de vez em quando - esta é um bocadinho mais forte", disse à Reuters Daniel Matos, de 58 anos, habitante da ilha Terceira."Não sou meteorologista mas as pessoas dizem que vai ser muito forte", afirmou Francisco Reis, dono de um barco na mesma ilha. "Vamos ver se não vamos sofrer muito com isto".

Segundo o Centro Nacional de Furacões (NHC, na sigla em inglês), com sede em Miami, o centro do furacão deverá passar a oeste dos Açores, no Atlântico, com maior preocupação para as ilhas das Flores, Corvo, Faial, Pico, São Jorge, Graciosa e Terceira.

Os ventos deverão alcançar os 155 quilómetros por hora. "Devem ser terminadas as preparações para proteger vidas e propriedades", afirmou o NHC.

De acordo com o comunicado emitido na noite de segunda-feira pelo IPMA, o "olho" do furacão deverá "passar com categoria 1, na quarta-feira (dia 2 de outubro), ligeiramente a oeste das Flores".

Infraestruturas não estão preparadas

Este furacão, que deverá atingir os Açores em breve, "não é normal", não havendo registo de fenómeno climatérico semelhante no Atlântico Norte. "Isto é algo totalmente incomum neste tipo de clima. A maioria das infraestruturas [dos Açores] não estão preparadas para estas condições", disse em declarações ao The New York Times o presidente do IPMA, Miguel Miranda.



No sábado, o furacão "Lorenzo" subiu à categoria 5, a mais alta da escala Saffir-Simpson, com ventos superiores a 200 km/h. Um fenómeno com esta intensidade nunca tinha sido registado no Atlântico Norte ou Leste, explicou ao jornal norte-americano o cientista Andrew Latto, especialista do Centro Nacional de Furacões.

O furacão baixou para a categoria 2 na segunda-feira mas a tempestade continua a ter grandes dimensões.

Escolas encerradas quarta-feira

O Governo Regional dos Açores vai encerrar na quarta-feira as escolas das ilhas dos grupos Central e Ocidental devido à passagem do furacão "Lorenzo". Também os serviços de tribunal nos juízos sediados nas ilhas dos grupos Central e Ocidental do arquipélago açoriano vão estar encerrados, informou esta terça-feira a comarca regional.



Face "ao agravamento previsível do estado do tempo" e "às preocupações que isso gera em toda a comunidade, impõem elementares razões de cautela que se encerrem os serviços do tribunal nos juízos sediados nas ilhas dos grupos Central e Ocidental do arquipélago dos Açores durante todo o dia de amanhã", refere um comunicado assinado pelo presidente do Tribunal Judicial da Comarca dos Açores, José Moreira das Neves.



"Em função do que se prevê que aconteça, o Governo Regional decidiu encerrar escolas, creches, jardins de infância, centros de atividades ocupacionais, centros de dia, quer na componente de educação, quer na componente ligada à solidariedade social, na quarta-feira", adiantou na segunda-feira o presidente do executivo açoriano, Vasco Cordeiro.



O IPMA colocou na segunda-feira as ilhas dos grupos Ocidental e Central sob aviso vermelho, o mais elevado dos avisos meteorológicos, que representa uma situação meteorológica de risco extremo.



Costa cancela arruada na Nazaré para visitar IP3 e pondera deslocação aos Açores

O secretário-geral do PS cancelou hoje uma arruada na Nazaré e antecipou em um dia a visita às obras de requalificação do Itinerário Principal 3 por estar a ponderar deslocar-se aos Açores na quarta-feira enquanto primeiro-ministro.



Esta mudança no plano de campanha de hoje de quarta-feira de António Costa foi transmitida à agência Lusa por fonte oficial socialista.



Para as 17h00 desta terça-feira, o PS tinha agendado uma ação de rua na Nazaré, concelho do distrito de Leiria, seguindo depois para o comício da noite em Aveiro.



Perante a possibilidade de se deslocar na quarta-feira aos Açores, para acompanhar enquanto primeiro-ministro os trabalhos de prevenção da Proteção Civil em relação à passagem do furação "Lorenzo", António Costa decidiu antecipar para esta terça-feira a sua deslocação às obras de requalificação do IP3, via rodoviária que liga as cidades de Coimbra e de Viseu.



Na segunda-feira, em declarações aos jornalistas em Cacilhas, município de Almada, o líder socialista mostrou-se preocupado com as possíveis consequências da passagem do furacão "Lorenzo" pelos Açores.



Com Lusa.