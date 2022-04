O ISCTE começou por ligar diretamente o novo lugar do ex-ministro ao centro que este financiou. Mas apagou depois essa referência do seu site “para não gerar confusão”.

A questão de “semântica” no novo cargo de João Leão

Quando João Leão foi nomeado vice-reitor do ISCTE, o instituto anunciou o cargo e as respetivas funções no site. E escreveu: “O novo vice-reitor será responsável pelo desenvolvimento estratégico da instituição, numa altura em que o ISCTE tem diversos projetos relevantes em curso, nomeadamente, o futuro Centro de Conhecimento e Inovação nas instalações da Avenida das Forças Armadas, e a implementação da nova Escola de Tecnologias Digitais, em Sintra.”