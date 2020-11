O Orçamento do Estado para 2021 que foi aprovado está longe do documento que o ministro João Leão desenhou no Ministério das Finanças. O documento que saiu do Parlamento é agora uma manta de retalhos com os contributos de (quase) todos os partidos.No campeonato de quem mais ideias viu aprovadas, o PCP surge destacado. Os comunistas tinham sido os que mais propostas de alteração tinham apresentado e conseguiram ver aprovadas 73 das 351 medidas que levaram a votação, ainda que 17 delas tenham sido aprovadas com alterações.A Saúde ocupa grande parte das propostas do PCP agora aprovadas e vão da criação do Laboratório Nacional do Medicamento à substituição de equipamentos para a realização de exames de diagnóstico, passando pelo reforço de contratação de profissionais e pelo aumento da capacidade de resposta dos cuidados intensivos.Mas há também medidas a pensar nas micro, pequenas e médias empresas como a suspensão do pagamento por conta e o alargamento da suspensão do IVA para as MPME, o eliminar das discriminações no acesso das empresas aos apoios à covid-19 e deixar cair a obrigatoriedade de usar QR Code nas faturas em 2021 para evitar mais custos para estas empresas. E, claro, a medida mais emblemática: a que garante o pagamento a 100% do vencimento aos trabalhadores em lay-off nas MPME.Sem surpresas, o partido do Governo surge em segundo lugar deste pódio, com 66 propostas aprovadas. E, logo a seguir, outro partido que este ano – com a abstenção – foi também fundamental para a aprovação do Orçamento: o PAN, que viu aprovadas 50 das suas 263 propostas.O PAN conseguiu, entre outras coisas, proibir a comercialização de herbicidas com glifosato para fins não profissionais, o recrutamento de médicos veterinários para o Instituto de Conservação da Natureza e Florestas e a contratação de 261 profissionais para o INEM.O PEV, cuja abstenção também foi fundamental para a aprovação do documento, conseguiu aprovar 33 medidas (de um total de 123 propostas), entre as quais a contratação de "seis dirigentes intermédios, seis investigadores e 81 trabalhadores com ou sem vínculo laboral em funções públicas" para a Direção-Geral de Energia e Geologia e a criação de uma campanha de divulgação do Regime Extrajudicial de Recuperação de Empresas. Mas também a substituição dos sistemas energéticos das escolas ou a criação de apoios para o arranque e controlo de eucaliptos.A deputada não inscrita Joacine Katar Moreira conseguiu aprovar 11 das 60 propostas de alteração que tinha entregado, entre elas a criação de uma estrutura de acolhimento para pessoas LGBTQI+ no âmbito da Estratégia Nacional para a Integração das Pessoas em situação de Sem-Abrigo 2017-2023, a criação do Observatório Independente do Discurso de Ódio, Racismo e Xenofobia e a criação do Plano Nacional para a Inclusão Digital.Mas não foram só os partidos que ajudaram a viabilizar o Orçamento que conseguiram alterá-lo nas votações na especialidade. O PSD viu 27 das suas 92 propostas (total ou parcialmente) aprovadas.E o CDS conseguiu viabilizar sete das 110 ideias que levou a votos. Entre elas, a majoração do montante do subsídio por cessação de atividade profissional para trabalhadores independentes com atividade empresarial e sócios-gerentes, uma proposta para maior transparência e mais fundamentação na Contratação Pública e a contagem da avaliação obtida pelos ex-militares.O deputado único da Iniciativa Liberal conseguiu aprovar duas das suas 114 propostas, entre elas a criação de um Portal da Transparência para o processo de execução dos fundos europeus.E o BE, que este ano só apresentou 12 propostas de alteração e chumbou o Orçamento de António Costa, só conseguiu aprovar uma: a eliminação do quadro que previa a transferência de 476,6 milhões de euros para o Fundo de Resolução para cobrir as imparidades do Novo Banco, numa votação que contou com o apoio do PSD e do PCP e cavou mais fundo o fosso que separa os bloquistas do Governo.André Ventura, do Chega, não conseguiu ter nenhuma proposta aprovada, apesar de ter apresentado 157.