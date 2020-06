"Devo-lhe a vida da minha mãe". O desabafo de Joana Gonçalves é sobre Vítor Duarte, o primeiro profissional de saúde a morrer com Covid-19 em Portugal. "É uma divida de gratidão que tenho para com ele", diz àMédico de clínica geral, de 68 anos, tinha um consultório privado no Saldanha. E era lá que a mãe de Joana o procurava há décadas. "Tenho 35 anos e conheço-o desde que me sei gente. Era uma pessoa muito humana, com a idade que tinha já tinha mais do que condições para estar reformado. Morreu ao serviço da Medicina", diz a filha da sua antiga paciente.Segundo o que foi tornado público, Vítor Duarte era especializado em medicina interna e morreu ao início da noite de 17 de junho, depois de, aproximadamente, um mês e meio nos cuidados intensivos do Hospital de São José, em Lisboa. Terá sido infetado por um outro colega. E, noticiou o Público, "não teria fatores de risco associados". Contudo, o Centro Hospitalar de Lisboa Central de que o São José e o Curry Cabral fazem parte, "trata-o como a qualquer outro paciente" e não dá quaisquer dados.O caso em que salvou a vida da mãe de Joana Gonçalves ocorreu em 2019. As pedras na vesícula deram origem a uma infeção. A expectativa era que fosse operada. Mas "as listas de espera do Serviço Nacional de Saúde colocam tudo à frente de uma simples vesícula", descreve a filha. A previsão? Que a cirurgia seria apenas em 2020.Por precaução, o "Dr Vítor", como Joana Gonçalves se lhe refere, pediu que se fizesse uma ecografia. E pelo exame "viu-se que a minha mãe não duraria até ao Natal, porque a vesícula estava no limite". A previsão do médico era que a qualquer momento teria um episódio agudo e não estaria viva quando lhe marcassem a cirurgia. Conseguiu adiantar a data da cirurgia e a paciente salvou-se."Ele entendia sempre que o dever da Medicina se sobrepunha às listas de espera. A minha mãe dizia que ele tem imensa gente que vai ao consultório pedir ajuda", continua.Com 68 anos, Vítor Duarte continuava a acumular as consultas no privado com "tempo parcial" no Hospital Curry Cabral, em Lisboa, segundo apurou ajunto de fonte hospitalar. "Dava apoio" nos exames de Gastroenterologia. No mesmo serviço, em Santa Maria, só um médico mais velho, entrado nos anos 80, se recorda do colega.Paulo Silva Santos escolheu-o como seu médico há já 11 anos depois de outros pacientes lhe darem "uma excelente imagem dele". Não o desapontou: "Passou a ser médico de confiança. Era um médico de meio urbano mas que eu via como médico da província, com muita proximidade. Além de ser afável, era muito direto." Da última vez que o consultou "por causa de uma rinite, o que era uma consulta muito rápida de diagnóstico acabou por ser mais de meia hora." Paulo Silva Santos era o último paciente do dia e, talvez por isso, a conversa alongou-se. "Falámos de política de futebol. É a antítese dos médicos distantes", relata àEra "jovial, enérgico, elegante. Não tinha um ar pesado ou cansado", diz o seu paciente.Na nota de pesar votada no Parlamento, a proposta do PSD , ficou descrito como "um homem sério, honrado e profundamente dedicado aos seus doentes". O Presidente da República também lamentou esta morte: "Todas as palavras não são demais para sublinhar e elogiar este esforço, que merece mais do que palavras e reconhecimento, merece os adequados meios e as adequadas carreiras no seio do SNS", escreveu Marcelo Rebelo de Sousa numa nota no site da Presidência Apesar da idade, "ele nunca deixou de querer trabalhar. Sacrificou-se por esta doença". Joana Gonçalves não tem dúvidas de que ele e todos os colegas merecem uma homenagem pela "importância que têm na sociedade".