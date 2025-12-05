Sábado – Pense por si

Portugal

IL critica 89 grupos de trabalho, primeiro-ministro defende que foram boa decisão

Lusa 05 de dezembro de 2025 às 12:30
As mais lidas

A deputada e presidente da IL referiu que "o problema não é apenas o número, é a natureza destes grupos".

A presidente da IL acusou esta sexta-feira o Governo de se perder em burocracia e criticou a criação de 89 grupos de trabalho, mas o primeiro-ministro defendeu que foram uma boa decisão, para articular departamentos do Estado.

TIAGO PETINGA/LUSA

Durante o debate quinzenal com o primeiro-ministro na Assembleia da República, Mariana Leitão disse que o Governo PSD/CDS-PP, com os 89 grupos de trabalho que criou, ultrapassou a anterior governação do PS chefiada por António Costa, e fez desta prática um "modo de funcionamento permanente".

A deputada e presidente da IL referiu exemplos de grupos de trabalho sobre saúde, juventude, património cultural, ciência e educação e argumentou que "o problema não é apenas o número, é a natureza destes grupos", considerando que muitos deles "estão a duplicar funções já desempenhadas por organismos públicos especializados".

Na resposta, o primeiro-ministro sustentou que "estes grupos de trabalho são eles próprios instrumentais do processo de transformação da Administração" e associou-os também à "transição de força dominante da governação", que obriga a "proceder a alterações".

"Em todos aqueles que mencionou, eu pude verificar neles exatamente esta ideia: a ideia de acelerar, a ideia de articular, a ideia de agilizar, e corresponde a uma orientação que eu próprio dei", acrescentou Luís Montenegro.

Segundo o chefe do Governo, "estes grupos de trabalho, ou uma grande parte deles, foram criados para que estas respostas possam ser consertadas, conformadas e mais rápidas", através da articulação entre departamentos do Estado, e não "para adiar decisões".

"Por isso, senhora deputada, talvez tenha sido mesmo uma boa decisão. Eu vou mesmo dizer: foram seguramente uma boa decisão", defendeu.

A presidente da IL perguntou ainda "quanto é que esses grupos de trabalho pouparam ao Estado", já no fim da sua interpelação ao primeiro-ministro, que não dispunha de tempo para lhe responder.

No início da sua intervenção, Mariana Leitão confrontou Luís Montenegro com o objetivo de obter crescimentos económicos na ordem dos 3% e 4% do Produto Interno Bruto (PIB).

Ressalvando que partilha "dessa ambição", a presidente da IL salientou que "não há nenhuma projeção sequer perto desses números".

"Na prática, essa ambição está longíssimo de ser concretizada e nós, no fundo, voltamos à estagnação", anteviu, apontando como entrave ao crescimento "as camadas de burocracia que afogam as pessoas e as empresas" e um "Governo que se perde na própria burocracia".

Luís Montenegro reiterou o objetivo de atingir "uma taxa de crescimento económico superior àquele que está hoje em perspetiva", após realizar "transformações, reformas e esperar o seu resultado".

"Esperemos que no próximo ano, quando apresentarmos a nova proposta de Orçamento de Estado, já possamos corrigir precisamente o nosso quadro macroeconómico por via, precisamente, da inserção daquilo que possam ser os resultados das medidas que temos, entretanto, tomado", acrescentou.

Descubra as
Edições do Dia
Publicamos para si, em três periodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada do melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana.
Boas leituras!
Investigação
Opinião Ver mais
Octávio Lousada Oliveira
Octávio Lousada Oliveira

O centro, esse buraco negro

O centrismo tem sido proclamado por diversas personalidades que não têm a mais pálida ideia do que fazer ao país. É uma espécie de prêt-à-porter para gente sem cultura política e, pior que isso, sem convicções ou rumo definido.

João Paulo Batalha
João Paulo Batalha
O sono da razão

A coisa aqui está Preto

Legitimada a sua culpa, estará Sócrates tranquilo para, se for preciso, fugir do país e instalar-se num Emirado (onde poderá ser vizinho de Isabel dos Santos, outra injustiçada foragida) ou no Brasil, onde o amigo Lula é sensível a teses de cabalas judiciais.

Menu shortcuts

IL critica 89 grupos de trabalho, primeiro-ministro defende que foram boa decisão