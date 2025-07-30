Preto absoluto, cores vivas: alta precisão para profissionais e gamers

A forma como vivemos o entretenimento e a produtividade em casa está a evoluir – e os monitores estão no centro desta transformação. Muito para lá do uso tradicional, hoje servem tanto para longas sessões de gaming como para as exigências do trabalho remoto, cada vez mais multitarefa. Mais versáteis e potentes do que nunca, são a escolha certa para quem exige qualidade de imagem, desempenho e imersão.

É neste contexto que a LG Electronics apresenta a nova geração de monitores OLED, com destaque para a expansão da série UltraGear™ GX9. São nove monitores que chegam ao mercado nacional, pensados para responder a diferentes perfis de utilizadores – dos gamers mais exigentes aos profissionais que não prescindem de um setup de alto nível.

Com estes novos modelos, a imagem ganha vida com maior nitidez e fluidez, graças à combinação de ecrãs ultrafinos, pretos profundos e cores vibrantes. Um luxo tecnológico que proporciona uma experiência imersiva e envolvente, ideal para qualquer cenário: da adrenalina dos videojogos à intensidade de um bom filme ou à concentração exigida num dia de trabalho.

LG UltraGear 45GX90SA

É a grande aposta da marca. Desenvolvido para gaming competitivo, o LG UltraGear 45GX90SA é um monitor OLED ultrawide de 45 polegadas, com resolução WQHD (3.440 x 1.440) e uma curvatura de 800R que envolve o utilizador na ação. Ideal para jogar, pois oferece uma taxa de atualização impressionante de até 240Hz e um tempo de resposta ultrarrápido de 0,03 ms (GtG). Ou seja: os movimentos são fluidos e sem atrasos – para que tenha sempre vantagem competitiva. A tecnologia OLED garante imagens vibrantes, pretos profundos e uma impressionante relação de contraste, elevando a qualidade visual a um novo patamar. Compatível com AMD FreeSync™ Premium e NVIDIA G-SYNC®, assegura uma sincronização perfeita dos fotogramas, eliminando o stuttering e o tearing.

Com sistema operativo webOS integrado, o 45GX90SA permite aceder diretamente a serviços de cloud gaming e streaming, além de oferecer sugestões personalizadas com base em inteligência artificial, tanto ao nível da imagem como do som. Por fim, a conectividade versátil inclui HDMI 2.1, DisplayPort 1.4 e USB-C com fornecimento de energia de 90W, tornando-o ideal para setups de PC e consola.

PVP Recomendado: 1.799,99 euros

Monitores para gamers e profissionais exigentes

A par destes lançamentos, a LG apresenta ainda outros modelos em destaque na linha UltraGear OLED, preparados para oferecer uma experiência de alto nível em gaming e não só:

• 45GX950A e 45GX900A: monitores OLED UltraGear ultrawide de 45 polegadas e curvatura 800R, que oferecem uma experiência visual de altíssimo nível. O 45GX950A conta com resolução 5K2K (5.120 x 2.160) e integra a funcionalidade Dual-Mode de segunda geração, permitindo ajustar a proporção e o tamanho da imagem consoante o tipo de jogo. Já o 45GX900A apresenta resolução WQHD. Ambos os modelos são compatíveis com HDMI 2.1, DisplayPort 2.1 e USB-C, sendo ideais para gamers profissionais que valorizam fluidez, detalhe e versatilidade.

45GX950A, PVP Recomendado: 1999,99 euros

45GX900A, PVP Recomendado: 1.699,99 euros

• 39GX90SA: Desenhado para envolver totalmente o utilizador e maximizar a sua imersão, seja em jogos AAA (jogos de alta qualidade e grande orçamento), conteúdos HDR ou serviços de cloud gaming, o LG UltraGear 39GX90SA alia a performance de topo a funcionalidades inteligentes num monitor OLED curvo de 39 polegadas com formato 21:9 e resolução WQHD (3.440 x 1.440). Com uma curvatura acentuada de 800R, uma taxa de atualização de até 240Hz e tempo de resposta de 0,03 ms (GtG), a fluidez extrema e a mínima latência estão asseguradas, enquanto a compatibilidade com AMD FreeSync™ Premium e NVIDIA G-SYNC® elimina falhas de sincronização e tearing.

À semelhança dos restantes modelos da gama, proporciona imagens OLED vibrantes, com cores intensas, pretos profundos e uma impressionante relação de contraste de 1.500.000:1. Equipado com o sistema operativo webOS, garante acesso rápido a aplicações de streaming e plataformas de cloud gaming, oferecendo ainda sugestões personalizadas de imagem e som com recurso a inteligência artificial. Com ligações HDMI 2.1, DisplayPort 1.4 e USB-C, o 39GX90SA integra-se facilmente em qualquer setup de PC ou consola. PVP Recomendado: 1.599,99 euros.

• 39GX900A: monitor UltraGear que é uma variante do 39GX90SA sem webOS, focado exclusivamente na performance de gaming, com os mesmos benefícios do ecrã OLED curvo, tempo de resposta ultrarrápido e conectividade avançada.

39GX900A, PVP Recomendado: 1.499,99 euros

• 34GX90SA e 34GX900A: monitores OLED UltraGear ultrawide de 34 polegadas, com resolução WQHD e curvatura de 800R, ideais para setups de gaming mais compactos, sem comprometer o desempenho. Ambos oferecem uma taxa de atualização de 240Hz, tempo de resposta ultrarrápido e compatibilidade com NVIDIA G-SYNC® e AMD FreeSync™ Premium. O modelo 34GX90SA inclui ainda o sistema operativo webOS, que permite aceder diretamente a serviços de streaming e cloud gaming, reforçando a versatilidade do monitor para além do jogo.

34GX90SA, PVP Recomendado: 1.399,99 euros

39GX900A, PVP Recomendado: 1.499,99 euros

A par da linha de monitores OLED UltraGear, a LG apresenta também versões voltadas para a produtividade com tecnologia de painel IPS avançada, desenhadas para utilizadores que procuram máxima eficiência em ambientes multitarefa e criativos.

O modelo 49U950A (PVP Recomendado: 1.499,99 euros) oferece um ecrã ultrawide de 49 polegadas com resolução Dual QHD, ideal para fluxos de trabalho complexos e multitasking extremo. Já o 40U990A (PVP Recomendado: 1599,99 euros) combina uma resolução 5K2K com precisão de cor e detalhe pensados para criadores de conteúdo e profissionais exigentes. Ambos representam um reforço estratégico da oferta da LG para além da gama OLED, respondendo a diferentes perfis de utilização com soluções à medida.

Os modelos da série GX90SA (disponíveis em 34, 39 e 45 polegadas) têm chegada prevista ao mercado nacional já este mês. A série GX900A (de 34, 39 e 45 polegadas) chega em agosto, seguindo-se o modelo 49U950A em setembro e, por fim, os modelos 45GX950A e 40U990A em outubro.