O acesso à Champions e os talentos do filho de Futre

Esta semana voltamos a contar com o convidado especial Carlos Torres, editor de desporto da SÁBADO, para analisarmos o sorteio da 3ª pré-eliminatória de acesso à Liga dos Campeões e os reforços de verão - os que já vieram, os que há muito estão prometidos e os que ainda não foram. Já fora de campo continuam os casamentos e as férias de alguns jogadores, que por cá quase todos já estão em estágio. Houve ainda tempo para revelar as qualidades do filho mais velho de Paulo Futre.

A carregar o podcast ...