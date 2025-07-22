Sábado – Pense por si

Bola com elas

Bola com elas

O acesso à Champions e os talentos do filho de Futre

Esta semana voltamos a contar com o convidado especial Carlos Torres, editor de desporto da SÁBADO, para analisarmos o sorteio da 3ª pré-eliminatória de acesso à Liga dos Campeões e os reforços de verão - os que já vieram, os que há muito estão prometidos e os que ainda não foram. Já fora de campo continuam os casamentos e as férias de alguns jogadores, que por cá quase todos já estão em estágio. Houve ainda tempo para revelar as qualidades do filho mais velho de Paulo Futre.
SÁBADO 22 de julho de 2025 às 10:46 39 min.
22 de julho de 2025 às 10:46
