Quer poupar com segurança? Invista em Certificados de Aforro

Num ano como o de 2025, de incerteza económica global e conflitos que ameaçam escalar, é precisamente quando deve planear o futuro e confiar as suas poupanças a uma instituição de confiança.

Com apenas 100 euros pode abrir uma conta aforro para subscrever Certificados de Aforro e pode resgatar o seu investimento após os três primeiros meses, sem perder os juros acumulados. Também pode fazer subscrições adicionais de apenas 10 euros, se não tiver possibilidade de aplicar mais do que esse valor num determinado mês ou período do ano.

Investir nos Certificados de Aforro é apostar num produto financeiro sem correr riscos desnecessários: são totalmente seguros, fiáveis e apresentam uma elevada rentabilidade em relação a outros produtos de taxa fixa. Está a escolher a melhor poupança e a pensar em si e na sua família.

Histórico de segurança superior a 60 anos

Os Certificados de Aforro têm um histórico de mais de 60 anos ininterruptos a realizar com sucesso os planos de poupança de milhões de portugueses, tantas vezes transmitindo-se de pais para filhos e sempre a surpreender na rentabilidade por causa do regime de juros e dos prémios de permanência, e sempre em plena segurança relativamente à garantia legal do capital investido.

Os Certificados de Aforro são especialmente adequados para planos de poupança a curto, médio ou longo prazo.

Conheça as características que tornam este produto financeiro bastante apetecível.

. Segurança: são garantidos pelo Estado português, o que os torna um dos investimentos mais seguros disponíveis no mercado.

. Rentabilidade: em comparação com outros produtos de rendimento garantido, oferecem uma rentabilidade competitiva, conjugando uma taxa de juro de mercado acrescida de prémios de permanência e isenção total de encargos, de qualquer tipo.

. Liquidez: após os primeiros três meses pode resgatar o seu investimento a qualquer momento sem perder os juros acumulados.

. Facilidade de investimento: a subscrição é simples e rápida.

. Investimentos de pequenos montantes: com subscrições adicionais a partir de 10 euros.

O engenho de saber poupar

O contexto económico e político global, da guerra da Ucrânia ao conflito no Médio Oriente, das tarifas de Trump à crise climática, intimida quem quer investir ou pôr de lado dinheiro. Mas na última década, e na que a antecedeu, o mundo viveu outras guerras e crises financeiras globais. A questão está em como nos devemos preparar financeiramente para resistir durante estes fenómenos dramáticos.

Os bons planos de poupança baseiam-se em poucas regras, claras, simples, mas inegociáveis:

Nunca gastar acima do rendimento;

Nunca despender mais de 40% do rendimento no pagamento de créditos;

Nunca contrair crédito para pagar outros créditos;

Aplicar na primeira semana de cada mês 20% do rendimento;

Criar um pé-de-meia no valor de seis vezes as despesas fixas mensais.

Definidos os objetivos e as regras segue-se a etapa da maior importância e em que muitos aforradores acabam por comprometer os seus planos de poupança: a escolha da instituição e da solução de poupança a quem confiar a execução do seu investimento.

Se é de confiança que falamos, é garantido que pode confiar na instituição mais antiga do País, os CTT, que comercializa os produtos de aforro do Estado há mais de 60 anos, em colaboração com o IGCP.

Subscrição em vários canais Para lhe facilitar a vida, os CTT disponibilizam múltiplas formas para a subscrição de Certificados de Aforro, conjugando canais presenciais e canais remotos, seja pessoalmente através das Lojas CTT, com possibilidade de agendamento prévio por telefone, seja digitalmente através da App CTT. Crie o quanto antes o seu plano de poupança nos CTT para salvaguardar o seu futuro face a imprevistos. Visite a sua Loja CTT, contacte gratuitamente através do 800 201 800 ou instale a App CTT para subscrever Certificados de Aforro desde 100 euros ou reforçar desde 10 euros.

As vantagens

• Juros calculados de três em três meses e somados à sua poupança.

• Subscrição mínima de 100€ e adicionais de 10€.

• Fácil de subscrever, fácil de resgatar.

• Subscrição e levantamento sem quaisquer encargos.

• Prémios de permanência até 1,75%.