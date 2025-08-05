Bola com elas
O fantasma do presidente passado e uma ida à praia antes da Supertaça
Esta semana analisamos o primeiro troféu da época, ganho pelo Benfica frente ao Sporting, pondo fim a uma longa sequência de jogos com o rival que os encarnados não ganhavam. Houve ainda tempo para analisar a vitória do FC Porto e a escolha por manter Rodrigo Mora fora dos titulares e ainda os ecos da entrevista de Luís Filipe Vieira na semana passada. Por fim, descubra quem foi o jogador do Sporting que passou pela praia dois dias antes do jogo da Supertaça.
A carregar o podcast ...