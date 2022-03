Realidade triste - vidas suspensas e apagadas

Nota prévia – Quis a realidade que a primeira crónica de reflexão publicada neste espaço como membro do Observatório de Economia e Gestão de Fraude coincidisse com os primeiros dias da estúpida (em qualquer circunstância, a guerra é sempre uma estupidez!) invasão militar das tropas russas à Ucrânia. Todos estamos emocionalmente muito envolvidos. A razão fica sempre muito toldada pela emoção, por um profundo sentimento de injustiça e pela raiva de pouco podermos fazer. O texto que apresento foi refeito muitas vezes. Em face da realidade a que assistimos através das televisões, as palavras parecem ocas, distantes, por vezes quase desprovidas do sentido que sempre lhe atribuímos. Mas elas são importantes! São uma das formas de mostrar a indignação e a revolta que por certo mora em cada uma das pessoas um pouco por todo o mundo. Deixo um abraço forte de solidariedade a todo o povo ucraniano pela valentia como está a enfrentar estes momentos de enorme convulsão na sua história (o Presidente Zelensky tem sido um enorme exemplo de liderança e de inspiração à resistência), e também a todos os povos do mundo que acreditam e promovem os valores do humanismo, como a paz, a liberdade, a justiça, a igualdade, a cooperação, a entreajuda, o respeito, e tantos outros.