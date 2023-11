Todas as ações relevantes dos órgãos de soberania têm consequências. No caso da Operação Influencer, sucedida, alterada ou frustrada, esses efeitos sentir-se-ão até às eleições legislativas, e depois. Para já, é o novo PREC.

Ao princípio era a Alegria e a Desordem. A pré-guerra civil, face à coragem de lhe dizer não. A exaltação do Eu e do Nós, a Liberdade prática face às liberdades teóricas e doutrinais. E uma balbúrdia menos sanguinolenta do que a da Primeira República. Se excetuarmos, claro, os campos de morte que se estenderam na Guiné-Bissau, Moçambique e Angola, durante décadas.