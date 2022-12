Problemas eternamente adiados

Há duas formas de olhar para as cheias em Lisboa. Um pessimista dirá que o Plano de Drenagem só não foi por diante por preguiça, incúria ou incompetência. Já um otimista poderá garantir que 20 anos não é muito tempo: afinal andamos há 50 a discutir a localização do novo aeroporto.

Culpar as alterações climáticas pelas cheias em Lisboa é algo que pode fazer sentido para quem chegou à capital portuguesa há relativamente pouco tempo ou vive afastado da realidade. Mas para quem mora há vários anos em Lisboa e tem um mínimo de memória, é óbvio que essa é uma desculpa para desviar as atenções daquilo que há muito devia ter sido feito e não foi: a concretização do chamado Plano Geral de Drenagem de Lisboa.