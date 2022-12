A paixão de Horta Osório

Fomos ver como está a ser a nova vida de António Horta Osório, regressado a Portugal após 15 anos em Londres. O gestor não larga uma paixão antiga: o ténis. Mostramos-lhe ainda como funciona a “selva” dos tuk-tuks em Lisboa e acompanhámos Rui Veloso antes do seu concerto no Tivoli.

Nos contactos que fizeram para o trabalho sobre a nova fase da vida de António Horta Osório, os jornalistas Ana Taborda e Bruno Faria Lopes tropeçaram frequentemente numa paixão antiga do gestor: o ténis. Quem já jogou com AHO, como é conhecido nos corredores da finança internacional, gaba-lhe a qualidade e o espírito competitivo – e quem ainda não o defrontou pensa duas vezes. "Só jogo com ele quando estiver no meu melhor, senão vou levar um duplo 6-0", brinca Francisco Pedro Balsemão, administrador da Impresa. O grupo de media é uma das novas paragens de Horta Osório, que a partir de Portugal gere uma rede enorme de contactos e influência. O seu papel maior na vida económica portuguesa pode estar para realizar em breve, como pode perceber no artigo de capa desta semana.