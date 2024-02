Os debates

A julgar pelos cartazes que estão pelo país fora, a melhor propaganda eleitoral é a da AD. É sombria, mas isso corresponde ao retrato do país que querem mostrar. A pior é sem dúvida a do PS, fácil de confundir no verde com o PAN.

Os intervenientes dos pequenos partidos, em particular o Bloco, o Livre e o PAN, são melhores nos debates do que os dos grandes. Não me estou a pronunciar sobre o conteúdo do que dizem, mas sobre a sua capacidade de expor o que pensam e argumentar contra as objecções do outro. Isso tem uma razão, PSD e PS tendem a dizer muitos lugares comuns e platitudes genéricas, as diferenças que acentuam são muitas vezes irrelevantes, e o efeito de mediocratização das carreiras partidárias mostra-se em todo o esplendor. Não têm graça, nem vivacidade, nem humor, nem sentimentos de sim ou de não. Não compreendem que a empatia, seja simpatia, seja antipatia, são particularmente comunicativas.