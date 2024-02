Ao contrário do que se diz, a “entrevista” de Tucker Carlson a Vladimir Putin foi instrutiva, esclarecedora e marcante. Mas não da maneira que o Kremlin e os seus gentis organizadores julgam.

Entrevistar um imperador, mesmo amador, é sempre um desafio. Ou se fazem concessões permanentes, e se reduz o papel do jornalista ao de mero animador, ou se colocam as perguntas necessárias, e se arrisca o fim antecipado da conversa, o escárnio ou a expulsão do palácio.