Onde Israel está a perder

O ataque do Hamas, que foi mais do que um ataque, foi um massacre de todos os que lhe apareceram à frente, suscitou uma condenação quase unânime. Quase sem “mas”, a maioria das pessoas na Europa e América repudiaram esse ataque e afirmaram com clareza que Israel tinha todo o direito de se defender e perseguir o Hamas. A maioria dos que tomaram essa posição consideravam também que Israel como país não pode ser posto em causa. Aceitavam que a violência do ataque do Hamas e o massacre de civis israelitas, ou que estavam em Israel, no sítio errado à hora errada, implicava um sentimento de vingança e retaliação contra o Hamas. Mesmo quando começaram a surgir dúvidas sobre as circunstâncias que do lado israelita mostravam uma completa falha de segurança e de “inteligência”, assim como opções erradas na disposição das tropas pela agenda pró-colonatos ilegais do governo de Netanyahu, Israel tinha consigo a esmagadora opinião pública das democracias ocidentais e orientais.