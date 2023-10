08:00

"Uma das figuras principais do assassinato de Alcindo, o hammerskin Mário Machado”

Por ser pública, tive acesso à sentença, que oportunamente li e analisei. Foi com desilusão que li a fundamentação do resultado que já tinha sido amplamente noticiado – a condenação de Mamadou Ba pela prática de um crime de difamação, com pena de multa de €2.400.