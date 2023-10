Quantos espectadores tem uma guerra?

Matar e morrer são negócios desde sempre, mas ser espectador disso é uma coisa nova, com poucos anos. Estas guerras são as piores que alguma vez vimos, porque estas são das primeiras que vemos filmadas por populares nos sítios mais inacessíveis para as equipas de filmagem.

SOMOS UM BICHO curioso, que tanto consegue ser inteligente e hábil, como perverso e rasteiro. Temos características sublimes, e outras tão perto da podridão que nos envergonham quando as descobrem. Conseguimos o melhor e o pior; somos reles e somos a força bruta capaz de virar tudo do avesso e tornar o mundo melhor. Somos feitos de contradições que tentamos tapar com um manto, porque se não as conseguirmos ver, está tudo bem. Somos espectadores das desgraças, porque sentimos um conforto perverso por estarmos seguros na nossa casa, com comida na mesa, e paz no nosso país. As guerras lá muito longe não nos interessam, porque essas não podíamos ser nós.

A cor da pele é diferente, os hábitos estão longe dos nossos, as religiões fogem-nos ao conhecimento, e as imagens entram-nos numa zona do cérebro mesmo ao lado do compartimento do esquecimento. O caso só muda de figura quando as bombas rebentam em sítios que podiam ser os nossos, e provocam mortes em corpos de pessoas que podiam ser as nossas. Quando vemos os familiares das vítimas a falarem e vemos que moram numa casa como a nossa, com uma roupa como a nossa, e com um corpo e cara que podiam ser nossos ou de alguém próximo de nós. Nós e os outros, essa é a primeira de todas as guerras. É a que nos afasta da vontade de entender e de agir. As guerras tiram muito a todos, mas têm muitos espectadores sempre que aparecem na televisão. Dentro das guerras, há uma outra luta entre guerras – que acontece em território de paz –, para ver qual é a que dá mais audiência.

Neste preciso momento, a guerra da Ucrânia e da Rússia está num conflito mudo com a guerra em Israel e na Palestina. O conflito israelo-palestiniano passou para a dianteira por ser mais recente. Tem a frescura de uma guerra que, apesar de antiga, tem episódios novos. Horas e horas de tanques à entrada da Faixa de Gaza, especialistas de todas as áreas a falarem por cima das imagens repetidas dos corpos espalhados depois dos bombardeamentos. Os relatos de uma e outra guerra são atrozes, vão para lá daquilo que conseguimos suportar. Mas, apesar do horror, não conseguimos mudar de canal e esquecer o que de tão monstruoso está a acontecer. Não conseguimos afastar os olhos de imagens que nos confrontam com o facto de alguém humano como nós ser capaz de cometer crimes tão desumanos. Diz-se muitas vezes que somos o único animal que mata os que são da mesma espécie, como forma de nos confrontarmos com o horror daquilo que somos capazes; mas esta afirmação está longe da verdade. Os lémures matam-se entre a própria espécie, as hienas fazem o mesmo, os lobos, os leões, os cangurus – todos estes animais atacam e matam animais da mesma espécie. Mas há uma coisa que nos difere destes outros animais: somos os únicos que fazemos disso um negócio.



Juan Cavia

Matar e morrer são negócios desde sempre, mas ser espectador disso é uma coisa nova, com poucos anos. Estas guerras são as piores que alguma vez vimos, porque estas são das primeiras que vemos filmadas por populares nos sítios mais inacessíveis para as equipas de filmagem. As outras guerras estão escondidas na memória de quem as viveu, e nas terras onde as equipas de filmagem não se atrevem sequer a entrar. Há outros países em guerra – quer sejam guerras civis ou conflitos entre grupos terroristas – onde neste preciso momento se cometem atrocidades inimagináveis. Nenhuma dessas outras guerras tem neste momento a audiência das duas que nos chegam cá diariamente. Os jornalistas arriscam a vida num corajoso trabalho que implica saírem da paz de onde vivem e viajarem para uma zona perigosa onde podem ser eles as vítimas a qualquer momento. Fazem-no para nos mostrarem o que se passa nas guerras que mais nos sensibilizam neste momento. Há outras guerras a precisar desesperadamente – e há mais tempo – da mesma atenção, mas tiveram o azar de acontecer em locais do mundo onde a geografia e a cultura dos países prendem menos o espectador. O que elas não dariam pela mesma atenção, para se sentirem menos sozinhas nas mortes que lhes calham todos os dias.

A Ucrânia continua a ter mortes de crianças e adultos todos os dias, mas neste momento não chega para a guerra que está a começar. Esquecemos o que não vemos, porque vemos o que escolhem por nós; e escolheram-nos estas. Nas capas dos jornais já há uma batalha que está à frente das outras, porque tem o sangue fresco que as outras já não têm. No meio de todos os conflitos, há um mais escondido que não tem imagens de mortes nem de edifícios destruídos, mas que causa feridos diariamente: o de tentar perceber qual é a guerra que os espectadores querem ver hoje.



