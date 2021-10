O triunfo do Chega

Quando um País chega à beira da votação do mais importante Orçamento do Estado dos últimos anos nos termos e nas condições em que chegámos, não sobram muitas dúvidas sobre qual é a questão de fundo.



O sistema político e partidário está bloqueado pela incapacidade de gerar maiorias estáveis, sejam elas de governo ou de incidência parlamentar. Alguém acredita que, mesmo com a pressão do voto útil a funcionar, o PS vai conseguir uma maioria absoluta? Ou que o PSD consegue regressar a um resultado que lhe permita construir uma maioria confortável com o moribundo CDS e a pequeníssima Iniciativa Liberal? Ou que a direita vai crescer à custa da diminuição do espaço eleitoral do Chega? É duvidoso que Portugal saia de eleições com uma clarificação que desate todos os nós existentes à esquerda e à direita.



A radicalidade política, a difícil gestão de interesses, o desinteresse de, pelo menos, metade dos portugueses pelo voto e pela política, a ausência de mecanismos de transparência no funcionamento dos partidos e do Estado, a insustentável bipolarização tribalista criada à esquerda e à direita, o consequente discurso de ódio que vigora, a paralisia das instituições e instrumentos de fiscalização do Governo, são alguns dos fatores que nos conduziram aos mais baixos níveis de confiança de sempre. E a uma histórica incapacidade de negociar medidas (quanto mais reformas…), que nos afasta dos verdadeiros consensos, como fazem os países mais desenvolvidos e de que a Alemanha e os nórdicos são alguns dos maiores exemplos.