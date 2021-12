O sucesso da PJ e as escolhas de Rui Rio e da DGS

A captura de João Rendeiro na África do Sul é um êxito claro da Polícia Judiciária que, através dos mecanismos de cooperação internacional e do empenho pessoal do seu diretor nacional, conseguiu localizar e deter o ex-banqueiro em menos de três meses. Ela representa um sinal para a sociedade de que ninguém está acima da lei - sobretudo aqueles que se julgam impunes. Mostra às forças de combate ao crime que não há impossíveis quando há empenho, determinação e competência. Mas, é preciso não esquecer, essa vitória serve apenas para disfarçar a vergonha a que a Justiça portuguesa tinha sido sujeita com a fuga de João Rendeiro e o fracasso de um sistema que permite que os processos se arrastem durante anos e, neste caso, não conseguiu prever a possibilidade de fuga de alguém que tudo fez - e continua a fazer - para escapar às suas responsabilidades perante a sociedade.