EM TRÁS-OS-MONTES o tempo passa mais devagar, como a câmara lenta de um documentarista. A paisagem é rude, agreste, por vezes deslumbrante no seu confronto com o céu e a água das fragas, dos riachos, das cascatas que massacram o xisto. As pessoas são iguais à paisagem: sólidas, quase intransponíveis, de princípios enraizados na terra difícil de semear, arar e colher. Há um orgulho primordial que pode transformar-se em teimosia, porque a teimosia é um instrumento de sobrevivência. Quem pisa o solo de Vila Real a Bragança, ou de Chaves a Vila Pouca, arrisca-se a pisar os sonhos dos transmontanos. Ninguém lhes deu nada. Tiveram de lutar por cada vinha, cada nogueira, cada castanheira, cada olival. Num País pobre, o transmontano é o príncipe dos pobres. Generoso à mesa, implacável no negócio, orgulhoso no amor e mortal no ciúme – as caçadeiras e os revólveres ressoam nos armários, à espera.