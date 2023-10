Há saída para o conflito israelo-palestiniano?

Não. Pelo menos tão cedo, e o cedo aqui é um longo cedo. Embora o Hamas esteja longe de representar os palestinianos, o ataque tem mais apoios “populares” do que apenas a organização na faixa de Gaza, em parte pelo sentimento de impasse na região, agravado pela radicalização do Governo israelita de Netanyahu. Este tem permitido o estabelecimento de novos colonatos, tem produzido legislação que discrimina os árabes israelitas, fecha os olhos às violências contra os palestinianos dos colonos ortodoxos, e está em guerra com uma parte importante da sua população pela tentativa de domar os tribunais para escapar às acusações de corrupção. Como é obvio, nada disto justifica e legitima os massacres do Hamas, mas não pode deixar de ser nomeado, se quisermos definir o “estado” do conflito. Ou seja, o Hamas é uma organização terrorista, uma daquelas que realmente justifica a designação, mas se ampliarmos as responsabilidades no estado de guerra, o actual Governo de Israel não tem feito outra coisa senão deitar achas para uma das fogueiras mais incendiárias do mundo. Mesmo os aliados mais incondicionais de Israel sabem disso, a começar pelos EUA.