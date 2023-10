A atribuição do Prêmio Nobel da Paz a Narges Mohammadi foi mais do que o reconhecimento da sua luta pessoal em prol da justiça e dos direitos humanos. Foi também um alerta internacional para a opressão, e violação constante, dos mais elementares direitos, vivida diariamente pelas mulheres no Irão.

Alfred Nobel ficou mundialmente conhecido por ter inventado a dinamite, com o que acumulou uma imensa fortuna. Porém, nos anos que antecederam a sua morte, passou a manifestar profunda preocupação com o efeito destruidor da sua criação. Assim, no seu testamento, criou uma Fundação com o seu nome, a quem caberia a atribuição de um prémio anual em cinco categorias. Foi, resumidamente, desta forma que surgiram os Prémios Nobel os quais foram atribuídos, pela primeira vez, em 1901.