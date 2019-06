Há mau ambiente quando se fala de ambiente

Num só dia desta semana a Gronelândia perdeu 3,7 mil milhões de toneladas de gelo. Estima-se que essa perda represente 40% da área superficial gelada daquela zona.

Há fortes evidências de que este degelo repentino não terá sido obra do aquecimento global, mas antes da elevada exportação de cubinhos de gelo para encher copos-balão de gin tónico.

Ainda esta semana, foi noticiado que um urso polar faminto apareceu na Sibéria à procura de alimento, embora haja evidência científica de que o animal apenas se deslocou pró-ativamente ao abrigo do protocolo Erasmus.

Poderá perfeitamente ser esta a argumentação de quem continua a não acreditar nas alterações climáticas. No últimos tempos a criatividade para negar o aquecimento global subiu mais do que o próprio nível do mar. O discurso daqueles que orgulhosamente se proclamam anti-clima tem sofrido mais alterações do que as próprias alterações climáticas.

O planeta Terra é, neste momento, um Super Maxi no mais calorento dia de Agosto. Escorre pelos contornos da mão de uma criança em contra-relógio. De um lado, a mãe tenta limpar as nódoas. Do outro, a gravidade precipita o gelado derretido para as jardineiras da Chicco.

Não é preciso ter um PhD em biologia para se ser pelo clima, basta ter tido "satisfaz menos" a Estudo do Meio no 3º ano do básico. Se um panda aparece quinhentos quilómetros deslocado do seu habitat natural, é provável que o faça movido pela sua sobrevivência darwinista e não na expectativa de aumentar o seu raio de match no Tinder. Mesmo esta do Tinder pode não colar, já que entre dois amantes pode sempre começar a pintar um clima.

Ironicamente, está um mau ambiente na discussão sobre o ambiente. Mais do que a poluição das águas, o que está em jogo é a poluição da opinião pública. O efeito de contágio populista pode ser mais perigoso do que o próprio efeito de estufa. As ondas de indignação podem superar as ondas de calor. Se queremos descer o nível do mar, primeiro convém subir o nível do discurso.