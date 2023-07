TRISTE FUTURO: informa a Aximage que a maioria dos jovens, entre os 18 e os 34 anos, pondera deixar a Pátria e procurar trabalho e habitação lá fora. Não é que não gostem disto. Gostam. Adoram. Como me dizia alguém há uns anos, a relação dos portugueses com o País é mais facilmente compreensível quando os comparamos com os povos nórdicos, sobretudo os ingleses. Para um inglês bem-sucedido, o sonho é fugir da ilha e instalar-se a sul, ao sol. Para os portugueses emigrados, o sonho é voltar.