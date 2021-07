E se for testemunha?

Muitos já receberam, de forma inesperada, uma carta que os notifica para em determinado dia comparecerem num certo Tribunal a fim de aí prestarem depoimento, como testemunha, no âmbito de um processo crime. A primeira reacção é de surpresa. A segunda de inquietação. E as dúvidas sucedem-se. O que se passa, o que querem de mim, como sabem a minha morada? Nunca tive qualquer problema com a justiça, nunca entrei num Tribunal e chamam-me sem sequer me perguntar se aceito ser testemunha. Isto pode ser assim?

Antes de mais importa perceber que não é testemunha quem quer. Testemunha é a pessoa que é convocada para ser ouvida em Tribunal sobre factos de que dispõe conhecimento directo e que são relevantes para a decisão de uma causa que vai ser julgada. É o conhecimento directo e pessoal desses factos que determina a necessidade do depoimento dessa pessoa e não a sua vontade de assumir tal qualidade. Ser testemunha é uma obrigação que onera qualquer um que se encontre nessa situação.

O depoimento é um acto pessoal que não pode ser praticado por nenhuma outra pessoa além da testemunha. Assim, a pessoa chamada a depor tem o dever de apresentar-se pessoalmente no dia, hora e local indicados. E, se por qualquer motivo não o puder fazer, deverá justificar a falta no prazo legal. Não o fazendo corre o risco de ser condenada no pagamento de uma multa e também de vir a ser detida para, nessa situação, ser conduzida ao Tribunal numa outra data. Não é agradável e é desnecessário.