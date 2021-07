Porque é que Berardo poderia ser um herói do Chega

No debate da Circulatura do Quadrado, a propósito de Joe Berardo, referi que noutras condições, e se os seus amigos não fossem a clique de Sócrates, ele poderia ser um herói do Chega. O Chega não gostou, como é obvio, e uma parte dos círculos da direita radical quer a todo o custo manter Berardo como parte do alvo alargado de Sócrates e por isso também não lhes agrada a afirmação. Mas o mais parecido com a jactância de Berardo na Assembleia é Donald Trump quando foi revelado que não pagava praticamente impostos. O que é que disse Trump? Que só um parvo pagaria impostos e justificou, porque não se considera parvo, mas espertalhão, que usava todos os expedientes legais para evitar ter que os pagar. Exactamente o que Berardo disse na Assembleia e tanto escândalo provocou.



Este tipo de atitude tem contornos políticos para além de Berardo. Nos critérios de hoje, Berardo é um valente lutador contra o Estado socialista, que quer espoliar os empresários de sucesso, apoiado por políticos medíocres e que não merecem qualquer consideração ou esclarecimento. Ele, esperto, com o seu batalhão de advogados e consultores, conseguia tornar uma dívida de centenas de milhões em zero, usando as leis. Parece que, na verdade, as leis que ele usou tinham um pequeno problema, de só com fraude poderem ser usadas assim, mas isso para o argumento é secundário. Condecorado pela República, como os homens do BES e da PT, eles foram os heróis do nosso capitalismo e o facto de terem caído em desgraça não altera porque o foram, quem os tornou em heróis, e como atingiram o apogeu da fama mediática. Que hoje todos os que os incensaram vão lá deitar-lhe pedras também é habitual.



Como é que fariam diferente?

Percebo muito bem a pressão para desconfinar, nem sequer vale a pena desfiar as razões económicas, sociais, psicológicas para que haja um forte desejo para voltar a alguma normalidade. Mas o que se revela é que o preço de desconfinar à pressa por parte do governo e desrespeitar as regras por parte das pessoas é voltar para trás.