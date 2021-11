O calão é uma linguagem concebida para agredir e insultar ou apupar – em incidentes de rua, nos sarilhos do trânsito, em ajuntamentos populares, nas pugnas de clãs políticos rivais, nos ambientes broncos e alarves, em conversas narcisistas, quando os homens gabam o tamanho e o vigor do seu pénis.

GOSTO MUITO DO CALÃO. O que é o calão? Uma rua cheia de gente ruidosa, por onde circulam carteiristas, fadistas, contrabandistas, meretrizes, chulos, travestis, actores, operários, jornalistas, estudantes, drogados da seringa, marinheiros, músicos, marialvas, foliões de sábado à noite, pedreiros, tipógrafos, militares, o diabo.



É uma linguagem mergulhada no pecado, que fica na rua até tarde, gosta de um copinho de vinho e de aguardente barata, vai às tabernas e aos bares sombrios e fumacentos, arrisca na roleta e joga cartas a dinheiro.



É o dicionário de chinelos e mangas de camisa. É a expansão do português, a nossa língua dilatada pelo calor, como dizia Eça do brasileiro. É o seu grau superlativo, a sua dimensão mais desmedida e depravada.