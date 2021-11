(Co)ligações perigosas?

Em Portugal e na Europa, as coligações são exceção ou regra? Para que servem, e porque nascem? E há coligações perigosas, ou contranatura?

Em 2017, 21 dos então 29 países da União Europeia viviam sob coligações.



Eram de três tipos: eleitorais, com os partidos a concorrerem numa mesma lista, de governo, através de pactos pós-eleição, com repartição de lugares executivos, e parlamentares, pela assinatura de acordos de políticas comuns.



Historicamente, tivemos todas essas experiências, no Portugal pós-1976.