A nova extrema-direita

O que se está a passar no Brasil e nos EUA mostra uma nova forma de extrema-direita à qual chamar de “fascista” ilude porque lhe retira aquilo que é mais importante para a perceber e analisar, ser “nova”. A forma dominante do ataque que faz à democracia centra-se na contestação dos resultados eleitorais. Eles concorrem às eleições, têm até bons resultados, mas se perdem, como aconteceu com Bolsonaro e Trump, não aceitam os resultados. A mesma maneira de deslegitimar eleições, acusadas de fraude sem qualquer prova concreta, repete-se para baixo, para dezenas de eleições locais e regionais, num padrão de actividade com aspectos comuns.