Afluentes do silêncio*

VIVEMOS EM CONSTANTE ebulição sonora. As cidades, em todo o lado e há muito tempo, expulsaram o silêncio, odeiam-no, maltratam-no, encaram-no como um vazio angustiante que é preciso preencher.



Desde o início do século XX, pelo menos, quando os futuristas celebraram o ruído das máquinas, dos automóveis e, posteriormente, o estrondo das armas de guerra — Luigi Russolo considerava os ruídos de um automóvel a grande velocidade ou dos estilhaços das bombas superiores à Quinta Sinfonia de Beethoven —, que as sociedades se declararam inimigas do silêncio.



Para os herdeiros dos futuristas (todos nós), o ruído indica vida, está associado à potência, à energia, ao poder. O silêncio, pelo contrário, aponta para a cristalização, a suspensão ou a infinita lentidão do tempo, quando os dias parecem mais longos e entediantes.