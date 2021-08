O racismo contra os brancos

O VERÃO É PALCO da forma mais abjecta de racismo: a discriminação dos copinhos de leite. Ser branco em Julho e Agosto é ser alvo de um inadmissível ódio à diferença por parte dos bronzeados. Esta pálidofobia sente-se em cada praia, cada esplanada, cada caixa de supermercado. Somos olhados de alto a baixo, entre risinhos de desdém e esgares de piedade, como se não tivéssemos lugar num mundo de peles morenas e brilhantes. Uma modalidade de segregação desta amplitude não é tolerável num país civilizado, democrático e multipigmentado. Um loiro de tez alva ou um ruivo de pele rósea têm tanto direito ao sol e à areia como um moreno de pele oleada a coco. É urgente acabar com a purga discriminatória: perguntas como “há quanto tempo não sais à rua?” e “sabes que a praia está aberta de dia?” atingem a autoestima dos cinzentos, prejudicando uma existência plena. Isto é puro body shaming. Não percebem que quando a melanina nasce não é para todos? Muitos de nós sonham acordados com dark tanning accelerators, áloe vera, tonalizantes, loções de girassol, flash tanners e solários com spray a jacto. Outros, como este que vos escreve, revoltam-se, e gostariam de vos enfiar o autobronzeador num sítio onde o sol nunca brilha. Não têm vergonha da pele tisnada, das rugas precoces, dos quadris a pingar óleo, das lagostas humanas em que se transformaram? Não perceberão que há mais vida em Marte do que no rosto da Cinha Jardim? Os verdadeiros radicais livres somos nós, seus besuntados. Ser pálido é resistir à ditadura do betacaroteno. Enquanto vocês se engasgam com cenouras e damascos, nós comemos croissants e secretos de porco preto. Além disso, é pouco higiénico invejar alguém que adora grelhar-se diariamente das 10h às 16h sob 42 graus de inferno. Fiquem pois com a pele dourada e o sorriso de marfim no Instagram. Adivinhem quem terá pele de bebé até aos 90?