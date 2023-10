Podemos encher esta página de justas críticas a Israel, mas há duas coisas intocáveis: o direito do estado de Israel à sua existência, e a condenação absoluta e total do ataque do Hamas, que não é um acto de guerra mas um massacre de quem está à mão, na esmagadora maioria dos casos, civis.

A palavra Levante já não se usa muito, mas é a designação clássica para aquilo que hoje é conhecido como o Próximo Oriente. O mundo conhece muitas zonas de grande turbulência, mas esta é, sem dúvida, a mais antiga em tempos históricos, e uma particularmente cruel. Uma das razões tem a ver com a densidade histórica, cultural, étnica e religiosa dessa parte do mundo, com Jerusalém como epicentro, onde não há centímetro quadrado que não seja banhado de sangue, e onde todos se acantonaram para impedir o “outro” e, no limite, acabar com o outro.