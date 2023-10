Um médico na sala de espera

SE HÁ COISA QUE mais tarde ou mais cedo descobrimos, é que a saúde não se dá por garantida, e nem sempre obedece à ciência que a estuda. Todos os dias os hospitais e os centros de saúde são o último reduto de esperança para quem sente o corpo a falhar, e tem medo que ele falhe de uma vez por todas. A falta de saúde dá medo, porque é a falta de tudo. Todas as outras faltas sobrevivem, mas esta falta não, porque é a última de todas antes do fim. A falta de saúde é a falta de tudo o resto, e assusta fortes e fracos por ser uma mudança violenta na cor dos dias. É um Inverno que só acaba quando a doença baixa os braços, e se rende à medicina. A felicidade está em conseguir não dar de caras com um diagnóstico que nos tire a sorte que é poder ter planos de vida. Planear o futuro é a nossa vingança contra a imprevisibilidade do nosso corpo.





Ser médico é uma profissão terrível e bonita ao mesmo tempo. Salva vidas e perde vidas, sem que por vezes haja uma lógica que distancie uma coisa da outra. Os médicos são os confidentes, os curandeiros, os amigos, os inimigos, os familiares que faltam, os que dão as notícias que salvam e as que não podem salvar. E isto tudo numa só profissão, com um só ordenado. Ser médico é tentar dar a volta ao tempo e ao corpo, e fazer com que ele encontre maneiras de contrariar o destino que lhe está reservado. São muitas coisas para pedir a uma única pessoa. Acrescente-se a isto o facto de um médico não ser uma folha em branco, e ter também ele as coisas que lhe dão cabo dos dias, amigos, inimigos, familiares que faltam, notícias que salvam e outras que não o podem salvar. Deus tem muita sorte, porque quando um médico salva quem estava condenado à morte, é sempre um milagre divino. Mas quando falha, Deus sai da equação, e começam-se a fazer as contas de cabeça para perceber onde falhou a mão humana.



Quando vejo as notícias de algumas urgências de hospitais a entrarem em plano de contingência e a terem de fechar aos fins-de-semana, sinto empatia e medo. Empatia pelos médicos que estão num estado de cansaço físico e mental em que já não conseguem encontrar os mínimos para exercerem a profissão que batalharam tanto para conseguirem ter. Precisam de faltar, para mostrarem a falta que fazem. E medo por quem se sente mal e vai a uma urgência para sair de lá sem conseguir ver o corpo acudido. Medo por mim, e pelos outros. Um mundo sem médicos com condições para cumprirem a profissão que lutaram uma fatia tremenda da vida para conseguirem ter, é uma traição à esperança. Exigem-lhes médias altas, horas e horas de estudo para conseguirem entender o que até agora se sabe, e continuar a estudar o resto da vida, porque isto das doenças não é assunto parado. Ter de deixar a família para segundo plano durante os estudos, e durante a profissão. Querer dedicar uma vida inteira a saber mais sobre o sofrimento dos outros só não é uma coisa de malucos se for tratado com a dignidade e condições que isso merece.



Juan Cavia

Entrar nas urgências de um hospital público é ver enfermeiros e médicos a tentarem com um esforço desumano salvar vidas humanas. Há pior, há sempre pior noutros países, noutras realidades – mas cada um fala do que sabe, e a nossa é aquela que por enquanto sei. Ser médico em Portugal é ter de conseguir salvar os outros e a si próprio, tudo ao mesmo tempo. Exigimos aos médicos que nos curem quando eles próprios estão a tentar arranjar forças para se curarem de uma doença prolongada que os impede de serem os médicos que exigimos que eles sejam. Vestem a bata com que sempre sonharam, mas lutam contra um sistema exausto que não lhes dá mais do que aquilo que consegue.



Os enfermeiros a terem que explicar aos doentes que estão espalhados pelas salas de urgência que não conseguem fazer mais e melhor, que estão a fazer o melhor que podem com o que lhes deram. Mas que alívio é que isso traz a alguém que está com dores tão fortes que quase parece que lhe estão a levar a vida? Ter condições para ir a um hospital privado é a salvação de quem pode, mas nem sempre é a salvação de quem precisa. Um hospital privado é um hospital que não é para todos, é para quem tem dinheiro para ter saúde. Os hospitais públicos estão a rebentar por dentro para não rebentarem por fora, com pessoas que quase têm pena da pulseira amarela não ser antes uma pulseira encarnada, que os leve logo a correr até um gabinete para serem vistos por quem esperam que os salve. Mas o que fazer quando não há pulseiras, nem urgências, nem médicos, nem nada? Oxalá os médicos sejam também atendidos e lhes ofereçam o mesmo que esperamos sempre que nos ofereçam a nós: um diagnóstico com a promessa de qualquer coisa melhor.