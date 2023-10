É preciso afirmar claramente: a violência doméstica é o maior problema securitário do País. Quem corre maiores perigos de ofensas físicas e psicológicas, em Portugal, são as mulheres, em suas casas.

ESTA SEMANA foi divulgada a trágica notícia do assassinato de Clara Rios, senhora de 55 anos e mãe de dois filhos, esfaqueada pelas mãos do homem com quem estava casada, Rogério Neto. Uma notícia atroz que, lamentavelmente, não abala (como devia) a sociedade portuguesa, tal é a frequência com que somos confrontados com este tipo de episódios.