Mesmo agora, com a limpeza étnica que o Azerbaijão promove em Nagorno-Karabakh, o antissemita inconsciente não se pronuncia a favor do povo arménio. Em nenhum destes conflitos há “judeus” e isso explica o seu desinteresse.

Israel está novamente em guerra com os terroristas do Hamas e o pessoal fanático que costuma sair dos buracos por estas alturas lá vai derramando as suas sentenças em público. É uma fauna variada, nem toda imprestável, mas que carece de taxonomia.