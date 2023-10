A tragédia estava à vista mas ninguém a viu chegar. As vítimas continuarão a ser as mesmas de sempre: os palestinianos e os israelitas que só querem ter um país e uma vida normal.

O ataque terrorista do Hamas contra Israel é isso mesmo: um ataque terrorista. Não tergiversemos, como têm feito, por estes dias, algumas esquerdas europeias, como a francesa e comparsas por cá, que colocam as “causas” à frente do trágico resultado. Hesitar na condenação deste ataque não é opção.