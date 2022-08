Pecados mortais

A Igreja Católica tem obrigação de realizar uma purga contra todos os sacerdotes que ao abrigo da fé e da moral cristã violam, não só crianças, mas o compromisso de honra que celebram no dia em que são ordenados. Já os governantes têm de parar de pagar a ex-diretores de informação para que o Regime pareça, no mínimo, livre e não uma teia de propaganda.

O Patriarcado não confirmou oficialmente se D. Manuel Clemente pediu a resignação do cargo na audiência privada que manteve com o Papa Francisco, a seu pedido, a propósito das "últimas semanas que marcaram a vida da Igreja em Portugal". Mas esta simples frase do único comunicado que enviou às redações diz tudo. D. Manuel Clemente fez o que tinha de ter feito depois de se ter tornado público que o Patriarca terá ocultado uma denúncia de abuso sexual e que terá mesmo chegado a encontrar-se pessoalmente com a vítima, tendo decidido não denunciar o caso à polícia e ainda manter o padre no ativo.