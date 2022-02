No País das sondagens que mudam a realidade

O futuro do País depende, acima de tudo, das escolhas que António Costa fizer para o seu futuro governo. Ou limpa as raízes que apodrecem o Regime ou deixa que elas se estendam ainda mais.

Quatro meses depois, o país voltou às urnas e, pela segunda vez consecutiva, as sondagens enganaram-se redondamente.

Consequência: a abstenção baixou e os portugueses votaram nos antípodas do proclamado "empate técnico", mediatizado diariamente. Houve uma clara corrida às urnas para evitar, por um lado, a continuação de um governo de "geringonça" e, por outro, para impedir que Rui Rio fosse o próximo primeiro-ministro. Mas teria sido este o desfecho se os portugueses não tivessem sido iludidos por um indicador errado? Creio que não.



A verdade é que ao ver as sondagens diárias, António Costa foi o primeiro a deixar de reclamar uma maioria absoluta. Se deixou de acreditar ou não, só ele saberá. O certo é que a estratégia que adotou, permitiu-lhe inverter o chamado "efeito"-Medina: não dormiu à sombra da vitória, foi para o terreno, batalhou e anulou o PCP e o Bloco. Para derrotar Rio, quase nem teve de se esforçar: deixou a tarefa de "roubar" o eleitorado habitual do PSD e CDS nas mãos de André Ventura e João Cotrim de Figueiredo. O resto (sabendo ou não), Costa entregou às sondagens: esses novos milagres que mudam a realidade.



Costa, um homem de sorte

Mas Costa é, reconheçamos também, um homem com sorte.